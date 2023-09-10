В избиркоме назвали районы Новосибирской области с высокой явкой на выборы за два дня

Участки работают до 20.00. Фото: Новосибирский облизбирком

В новосибирском облизбиркоме составили топ районов с высокой явкой на выборы по области. На первое место вышел Сузунский район. Там пришло проголосовать 46,79% жителей. Это 10 514 избирателей.

- Второе место – Здвинский район 43,99% (проголосовали 4 668 избирателей). Третье место за Маслянинским районом 42,33% (проголосовали 7 913 избирателей), - поделились статистикой в избиркоме.

В городе на первом месте Железнодорожный район. Там пришло отдать свой голос больше 5 тысяч человек

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