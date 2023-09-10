Явка на выборы губернатора Новосибирской области явка на 10.00 10 сентября: избирком опубликовал новые данные

Явка составила 19,30%. Фото: Новосибирский облизбирком
Появились обновленные данные о явке на выборы губернатора Новосибирской области. К 10 утра 10 сентября она составила всего 19,30%.
- Проголосовали 403 433 избирателя (без учета дистанционного голосования), - уточнили в избиркоме.
Явка увеличилась не на много. Вчера она составляла 18,45% избирателей.
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