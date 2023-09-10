В Новосибирске стартовал третий день выборов губернатора

Новосибирцы уже начали голосовать. Фото: Новосибирский облизбирком
Сегодня 10 сентября стартовал третий день выборов губернатора Новосибирской области. Это финальный этап голосования.
Участки открылись уже в 8 утра.
- В Новосибирской области открылись 1 804 постоянных избирательных участка, - сообщили в Новосибирском облизбиркоме.
Так же проголосовать могут люди, находящиеся в СИЗО и больницах. Там работают 9 временных участков.
Напомним, явка на вчерашний день к 20.00 составила 18,45% избирателей - это 385 554 человека (без учета дистанционного голосования).
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