В Новосибирске стартовал третий день выборов губернатора

Новосибирцы уже начали голосовать. Фото: Новосибирский облизбирком

Сегодня 10 сентября стартовал третий день выборов губернатора Новосибирской области. Это финальный этап голосования.

Участки открылись уже в 8 утра.

- В Новосибирской области открылись 1 804 постоянных избирательных участка, - сообщили в Новосибирском облизбиркоме.

Так же проголосовать могут люди, находящиеся в СИЗО и больницах. Там работают 9 временных участков.

Напомним, явка на вчерашний день к 20.00 составила 18,45% избирателей - это 385 554 человека (без учета дистанционного голосования).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber