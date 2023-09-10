В Новосибирске поставят новые остановки за 14 миллионов рублей

Новые остановки поставят в трех районах города.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске поставят новые остановки общественного транспорта. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Всего на их оборудование городские власти выделяют 14 миллионов рублей.
В документах сказано, что нужно будет установить остановочные павильоны, урны для мусора рядом с ними. На некоторых участках сделать заездные карманы, тротуары.
По планам ремонтные работы хотят провести на остановках в трех районах города – Советском, Кировском и Первомайском.
Работы планируют завершить до 30 ноября 2023 года.
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