В Новосибирске поставят новые остановки за 14 миллионов рублей

Новые остановки поставят в трех районах города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске поставят новые остановки общественного транспорта. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Всего на их оборудование городские власти выделяют 14 миллионов рублей.

В документах сказано, что нужно будет установить остановочные павильоны, урны для мусора рядом с ними. На некоторых участках сделать заездные карманы, тротуары.

По планам ремонтные работы хотят провести на остановках в трех районах города – Советском, Кировском и Первомайском.

Работы планируют завершить до 30 ноября 2023 года.

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