В воскресенье по Новосибирской области ударят заморозки

Воскресенье будет довольно теплым. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Погода в воскресенье, 10 сентября, не особо порадует новосибирцев: по красней мере, таков прогноз синоптиков.

- Ночью по области ожидаются заморозки до минус 2 градусов (непосредственно в Новосибирске будет плюс 7 градусов), днем воздух прогреется до плюс 17 - плюс 22 градусов (в Новосибирске до плюс 20 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

При этом дождей не ожидается, возможны туманы. Синоптики предупреждают, что метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе и появлению смога.

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