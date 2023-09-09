Парад собрал студентов из разных вузов. Фото: Анна ПАШАГИНА

В субботу, 9 сентября, в Новосибирске прошел парад российского студенчества. Учащиеся новосибирских вузов прошли с флагами по центру города - от Дома офицнров до площади Ленина.

На площади их ждала праздничная зона, а после - концерт. Хедлайнерами концерта стали Олег Майами и Звонкий.

А еще у памятника Ленина работала экспо-зона, где участники парада могли передохнуть и узнать больше о молодёжке Новосибирской области. Закончилась вся программа через 3,5 часа после начала шествия колонн - в 22.00.

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