В Новосибирской области 63-летняя пенсионерка попала под поезд и выжила

Трагедия произошла на станции Ояш. Фото: https://t.me/utsibfo
ЧП произошло в пятницу, 8 сентября, на станции Ояш Новосибирской области: там поезд сбил 63-летнюю пенсионерку. Об этом рассказали 9 сентября в транспортной полиции региона.
- Пожилая женщина переходила железнодорожные пути не по установленному переходу, - пояснили в ведомстве.
Машинист пытался остановить поезд, применил экстренное торможение. Но расстояние между поездом и пенсионеркой было слишком маленьким, столкновения избежать не удалось.
- С тяжелыми травмами женщину доставили в больницу, - продолжают в ведомстве.
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