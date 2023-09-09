В Новосибирской области 63-летняя пенсионерка попала под поезд и выжила

Трагедия произошла на станции Ояш. Фото: https://t.me/utsibfo

ЧП произошло в пятницу, 8 сентября, на станции Ояш Новосибирской области: там поезд сбил 63-летнюю пенсионерку. Об этом рассказали 9 сентября в транспортной полиции региона.

- Пожилая женщина переходила железнодорожные пути не по установленному переходу, - пояснили в ведомстве.

Машинист пытался остановить поезд, применил экстренное торможение. Но расстояние между поездом и пенсионеркой было слишком маленьким, столкновения избежать не удалось.

- С тяжелыми травмами женщину доставили в больницу, - продолжают в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber