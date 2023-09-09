В Новосибирский зоопарк летом привезли бинтуронгов, венценосного журавля и черепах

Новенькие бинтуронги полюбились посетителям зоопарка. Фото: Анна НОВИКОВА

В новосибирском зоопарке рассказали, как животных они получили этим летом по обмену с другими зверинцами.

Итак, в июле в Новосибирск из краснодарского «Сафари-парка» зоопарка привезли пару бинтуронгов и венценосных голубей.

- Бинтуронгов везли самолетом: это самец и самка, они отлично ладят, - прокомментировала зоолог Юлия Коновалова.

Сменили юг на Сибирь также три шпороносные черепахи и молодой венценосный журавль. А вответ новосибирский зоопарк передал коллегам родившегося в 2022 году гигантского муравьеда и яванских лангуров.

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