«По кепке шибану и уйду»: в Новосибирске пассажирка избила таксиста

Некрасивая потасовка произошла в такси. Фото: «Инцидент Новосибирск».
Неприятный случай произошел 9 сентября в одном из новосибирских такси: пассажирка избила водителя. Об этом в паблике «Инцидент Новосибирск» рассказала девушка, которая оказалась попутчицей буйной сибирячки.
На видео, которое предоставила девушка, четко слышен диалог таксистка и пассажирки.
- Сейчас по кепке шибану и уйду: смотри, я не по голове, ни по печени не ударю. Хорошо? – заявила таксисту пассажирка.
- Девушка, - попыталась ее урезонить попутчица, которая ехала с ней авто.
- Я тебе сейчас…, - отреагировала пассажирка и начала колотить водителя.
Как говорит очевидица, пассажирка потом предлагала таксисту деньги, но он отказался.
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