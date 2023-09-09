Эксперты оценили удобство трехдневного голосования и ДЭГ на выборах в НСО

Работа центра заслужила много похвал. Фото: избирательная комиссия Новосибирской области.

Одним из новшеств на выборах губернатора Новосибирской области 2023 стало онлайн-голосование: дистанционно проголосовали 60% избирателей, подавших заявления для участия в выборах онлайн. Выдано 53 905 электронных бюллетеней.

Эксперты высоко оценили также и трехдневные выборы, и саму работу наблюдателей в центре. Техническое оснащение выборов, по словам экспертов, в этом году тоже на высоком уровне. Всего системами видеонаблюдения оборудовано 886 избирательных участков - это почти все избирательные комиссии.

Вот что рассказала заместитель начальника отдела информационного обеспечения и обучения организаторов выборов Новосибирского облизбиркома Светлана Азарова:

- Такая работа позволяет в оперативном режиме решить спорные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках. На данный момент никаких серьезных инцидентов не возникало.

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