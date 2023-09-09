Андрей Травников оценил работу Центра общественного наблюдения на выборах в НСО

Губернатор Андрей Травников побывал в центре общественного наблюдения. Фото: правительство Новосибирской области.

Во второй день выборов губернатора Новосибирской области 2023 глава региона Андрей Травников посетил Центр общественного наблюдения за выборами. И высоко оценил его работу.

- Все участники, даже критически настроенные, знают: любой участок фиксируется, любые действия видны и при любых сомнениях можно совместно посмотреть и убедиться: есть нарушения или нет, - заявил Андрей Травников. И добавил, что не знает ни одного другого государства, где использовалась бы настолько прозрачная система наблюдения за выборами.

Теме временем в регионе действиет горячая линия, на которую можно обратиться с вопросами по всем спорным ситуациям на выборах: тел. 8-800-550-35-93

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