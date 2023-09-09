Явка на выборы губернатора Новосибирской области 2023 на 20.00 9 сентября: новые данные избиркома

Проголосовали более 385 тысяч человек. Фото: избирательная комиссия Новосибирской области.
Избирательная комиссия подвела итоги второго дня голосования на выборах губернатора Новосибирской области 2023. Итак, явка к 20.00 9 сентября составила почти пятую часть от общего числа избирателей.
- Проголосовали 18,45% избирателей - это 385 554 человека (без учета дистанционного голосования), - рассказали в избирательной комиссии Новосибирской области.
Напомним, в воскресенье, 10 сентября, пройдет завершающий день выборов.Избирательные участки начнут работать с 8 утра: проголосовать все желающие смогут до 20.00.
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