Диетолог рассказала, какой завтрак нужно готовить школьникам

Диетолог рассказала, какой завтрак поможет школьникам сохранять силы во время учебы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой завтрак поможет школьникам сохранять силы во время учебы. Она назвала ряд продуктов из которых можно приготовить нехитрый, но очень полезный прием пищи для начала дня.

— Если ребенок хочет бутерброд, то только на цельнозерновом хлебе. Обязательно белковые продукты: творог, яйца, особенно идеально омлет с овощами. В творог можно добавить различные ягоды. Также подойдет легкоперевариваемый кусок мяса, например индейка, кролик или рыба, — пояснила диетолог изданию NEWS.ru.

А вот от сладостей в начале дня специалист рекомендует отказаться. Но зато их можно взять с собой в школу и полакомится в течение дня.

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