В Алтайском крае подросток избил пенсионера и угнал его «Ниву»

В городе Павловск Алтайского края 16-летний подросток избил пенсионера и угнал его «Ниву». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Павловск Алтайского края 16-летний подросток избил пенсионера и угнал его «Ниву». Парень бросил камень в авто 69-летнего мужчины, когда тот ехал по проселочной дороге, а когда тот остановился — напал на него и избил до потери сознания. ЧП произошло в конце августа.

— Парень сел в автомобиль пенсионера, чтобы покататься по селу, однако не справился с управлением и улетел в кювет, снеся при этом забор. Затем он начал бегать по крышам надворных построек, где его задержали полицейские, — сообщает издание «Толк».

Пенсионер получил закрытую черепно-мозговую травму, а против подростка возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

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