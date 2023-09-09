В центре общественного наблюдения оценили ход выборов губернатора НСО

Наблюдатели контролируют ход выборов. Фото: избирательная комиссия Новосибирской области.

Центр общественного наблюдения оценили ход выборов губернатора Новосибирской области: об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Всего в центре оборудованы 38 рабочих мест: 30 – для общественных наблюдателей, 8 – для представителей политических партий. Трансляция с избирательных участков идет на огромной видеопанели, так что наблюдатели четко видят, что происходит в помещении.

- Смотрим, как идёт процесс голосования, каким образом идёт информирование о выборах, где информация о том, сколько человек подали заявление на участие в электронном голосовании. И везде идёт проверка первичности выдачи избирательных бюллетеней, - подчеркнула председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Напомним, проголосовать на выборах все желающие могут до 20.00 10 сентября.

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