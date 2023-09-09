В Новосибирске подростка в наушниках сбил поезд

Трагедия произошла на перегоне в Новосибирске. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В Новосибирске подросток попал под поезд на перегоне ст. Обское море - ст. Береговая . Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

- Вечером 8 сентября подросток в наушниках шел по железнодорожному пути и не заметил, что приближается поезд, - пояснили в ведомстве. И добавили , что не услышал он и гудки поезда.

Бригада поезда пытылась резко затормозить, но избежать трагедии не удалось: пострадавший мальчик находится в больнице.

Следователи начали проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер