«Левая часть – всмятку»: в Новосибирске «Мазда» врезалась в столб

В аварии никто не пострадал. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В субботу, 9 сентября, серьезная авария произошла на «Золотой горке» в Новосибирске: там иномарка «Мазда» врезалась в столб. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы.

- Машина праворульная, но удар пришелся на левую сторону - она всмятку. Но водитель сидел на левой стороне, думаю, что никаких серьезных травм он в ДТП не получил, - пояснил КП-Новосибирск очевидец.

По мнению очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и авто занесло. Такой вывод сибиряки делают потому, что никакого другого участника ДТП на месте не было.

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