В Новосибирске грузовик сбил на переходе 14-летнюю девочку

Девочка в аварии серьезно пострадала. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В субботу, 9 сентября, страшная авария произошла на улице Мира в Кировском районе: там иномарка сбила 14-летнюю девочку. О подробностях случившегося рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

- В 11.17 водитель 1994 года рождения, который был за рулем «Форда» возле дома №62 наехал на девочку-подростка, которая переходила дорогу по переходу, - пояснили в ведомстве.

Увы, удар был такой силы, что школьница получила серьезные травмы.

- Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, - сообщили в ГИБДД по Новосибирскйо области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

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