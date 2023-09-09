Пламя перекинулось на соседей: в Новосибирске сгорел частный дом

Дом загорелся ночью. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью в субботу, 9 сентября, серьезный пожар произошел на улице 2-ой Пермской: об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 1.28, спустя десять минут пожарные прибыли на место, - сообщают в ведомстве. - Ликвидмровать открытое горение удалось к трем часа ночи.

По данным спасателей, пострадал частный дом по адресу 2-ая Пермская, 19, постройки во дворе дома. Также пламя перекинулось на соседний двор - там загорелся гараж.

Информации о том, пострадал ли кто-то, на данный момент нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер