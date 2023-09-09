В Новосибирске улетел в кювет каршеринговый автомобиль

Авто серьезно пострадало. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске в серьезную аварию попал каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo: машина улетела в кювет. Об этом 9 сентября очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

- Перед домом №90 на улице Забалуева со вчерашнего дня в кювете находится седан, - сообщают в новосибирской службе эвакуации АСТ-54. - Передняя часть иномарки серьезно повреждена.

Местные жители предполагают, что водители каршерингового автомобиля были пьяны: в салоне машины осталась закуска от застолья, которое, вероятно, устроили в авто.

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