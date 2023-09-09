Центр Новосибирска перекрыли - выяснили, что происходит

Движение возобновят после завершения марафона. Фото: Александр ЛУКИН.
В субботу, 9 сентября, стартовал полумарафон Раевича: традиционно он собрал сотни участников, которые будут соревноваться в скорости бега. И тысячи зрителей, которые пришли их подержать. Для безопасности сибиряков с самого утра перекрыли центр города.
Водителям придется объезжать 22 улицы (19 из них находятся в самом центре). Перекрыт Красный проспект от улицы Гоголя до Советской, Октябрьская магистраль, улицы Фрунзе, Романова, Трудовая, Ленина. Кроме того, в центре запрещена парковка.
Возобновить движение власти обещали через час после завершения фестиваля - в 18.00.
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