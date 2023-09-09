В избиркоме рассказали, в каких районах Новосибирска самая низкая явка на выборы

За сутки в Новосибирске проголосовали 63417 человек. Фото: избирательная комиссия Новосибирской области.

В регионе начался второй день выборов губернатора Новосибирской области 2023. Избирательные участки уже открыты, а в избиркоме подвели итого первого дня выборов: явка по Новосибирску в первый день голосования составила 5,43% (проголосовали 63 417 человек).

В Новосибирске самыми активными избирателями оказались жители Железнодорожного района: там явка составила 7,12%. На втором месте - Центральный район (явка - 6,72%), на третьем - Дзержинский район (6,47%).

А вот самая низкая явка в Ленинском районе - там на участке пришли 4,61 % избирателей (10277 человек). Чуть лучше ситуация в Октябрьском районе (явка - 4,77%) и Первомайском районе (4,85%).

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