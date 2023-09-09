В Новосибирской области объявили режим «черного неба»

Новосибирск затянет смогом в воскресенье. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В ближайшие дни погулять по городу у новосибирцев не получится. Синоптики объявили режим «черного неба», а это значит, что город затянет смогом.

- С 10.00 10 сентября до 18.00 11 сентября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха, - пляснили в новосибирском гидрометцентре.

Но это еще не все неприятные сюрпризы природы, которые ждут новосибирцев на выходных. В ночь на 10 сентября ударят заморозки: при прояснениях столбик термометра будет опускаться до минус 2 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber