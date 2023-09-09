В Новосибирской области объявили режим «черного неба»

Новосибирск затянет смогом в воскресенье.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В ближайшие дни погулять по городу у новосибирцев не получится. Синоптики объявили режим «черного неба», а это значит, что город затянет смогом.
- С 10.00 10 сентября до 18.00 11 сентября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха, - пляснили в новосибирском гидрометцентре.
Но это еще не все неприятные сюрпризы природы, которые ждут новосибирцев на выходных. В ночь на 10 сентября ударят заморозки: при прояснениях столбик термометра будет опускаться до минус 2 градусов.
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