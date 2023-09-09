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НовостиОбщество9 сентября 2023 0:50

Новосибирскую область ждут температурные перепады до 22 градусов

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Синоптики обещают температурные перепады до 22 градусов.

— В Новосибирской области 9-10 сентября при прояснениях ожидаются заморозки до −0, -2 С, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Днем при этом температура будет достигать +17…+20 градусов тепла. На протяжении обоих выходных погода ожидается пасмурная, но преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

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