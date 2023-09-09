«Арендовали грузовик»: в Новосибирске трое парней украли мусорные баки около НГУ

В Новосибирске трое парней пойдут под суд за украденные мусорные баки у НГУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске трое парней пойдут под суд за украденные мусорные баки у НГУ. Специально для этого они арендовали грузовик.

— 13 января 2022 обвиняемые на арендованном грузовом автомобиле марки «Форд» с подъемником похитили четыре контейнера для твердых бытовых отходов принадлежащих ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ), на общую сумму 24 932 рубля, — сообщает Советский районный суд.

Одного из них обвиняли также в кражах из погребов ГСК. В частности — велосипеда, отверток, точильного станка, микроволновки и так далее. Суд приговорил его к 1, 8 году и 15 дням колонии поселения.

Еще один из парней получил 1, 8 год общего режима, а третий — 1, 5 года условно.

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