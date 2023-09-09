«Я вас всех порежу»: в Новосибирске девушек отказались пускать в бар после дебоша

В Новосибирске компания из двух девушек и четырех парней устроила дебош в ночном клубе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске компания из двух девушек и четырех парней устроила дебош в ночном клубе. Инцидент произошел на привокзальной площади города в ночь на 8 сентября. После перепалки с другими посетителями, один из мужчин угрожая ножом прокричал своим оппонентам: «Да я вас тут всех порежу! ».

— Прибывшие на место происшествия бойцы ГБР не дали опасному конфликту перерасти в поножовщину — вся шумная компашка была незамедлительно выведена на улицу. После объяснения с гвардейцами мужчины быстро успокоились, а вот девушки, наоборот, распалились, — сообщили в агентстве безопасности Гвардия.

Подруга главного зачинщика ссоры потребовала немедленно пустить всю компанию обратно в бар для продолжения банкета, а когда получила отказ — напала на служебный автомобиль. Всю компанию в итоге передали Росгвардии.

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