В Новосибирской области наблюдатели могут следить за ходом выборов в режиме реального времени

Председатель ОП НСО Галина Гриднева. Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

В Новосибирске с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатор региона. Для наблюдений за процессом на площадке НГУАДИ имени А. Д. Крячкова был организован Центр видеонаблюдения. Он оборудован 38 рабочими местами, 30 из которых - для общественных наблюдателей и 8 - для представителей политических партий, участвующих в выборном процессе. Увидеть картину целиком можно на видеостене.

- Сегодня первый день голосования, Общественная палата подготовила общественных наблюдателей. Они работают на каждом избирательном участке. Работает также и наш Центр видеонаблюдения, где мы можем видеть избирательные участки и наблюдать за ходом голосования, - пояснила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. - Это вызывает доверие избирателей, дает им понять, что ведется общественный контроль, что есть независимые люди, наблюдающие за процессом и дающие оценку избирательной кампании.

Председатель ОП НСО отметила, что к 12 часам дня в штаб не поступало никаких сигналов о нарушениях в ходе голосования.

За ходом выборов в Новосибирской области следила зампред Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Ирина Киркора.

- Мы активно взаимодействуем с Центром общественного наблюдения, общественными палатами регионов для того, чтобы легитимность выборов была вне всяких сомнений. Наблюдаем за ходом голосования мы не только в Центре видеонаблюдения, но и непосредственно на участках, - уточнила Ирина Киркора.

Центр видеонаблюдения оборудован 38 рабочими местами. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Штаб общественного наблюдения посетил министр цифрового развития НСО Сергей Цукарь. Он проверил техническую готовность мониторов.

- Видна ситуация на каждом избирательном участке, это позволяет еще раз подчеркнуть открытость и прозрачность избирательного процесса, - заметил министр. - Так как в Новосибирской области впервые внедрена структура дистанционного электронного голосования, это позволило мне, никуда не выходя из офиса, сделать свой выбор за 20 секунд.

На данный момент уже 30% избирателей из числа подавших заявку на дистанционное электронное голосование сделали свой выбор. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов.

- Уже сейчас понятно, что на территории региона эта форма получила хорошую поддержку со стороны избирателей, - сказал председатель комиссии.

Председатель Новосибирской областной общественной организации ветеранов Владимир Панарин отметил, что возможность наблюдать за ходом голосования в режиме реального времени позволяет более объективно решать вероятные проблемы:

- Если где-то вдруг будет зафиксировано нарушение, видеоматериалы помогут нам решить конфликт.