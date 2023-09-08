Лопнуло колесо: зерновоз заблокировал автодвижение из Новосибирска в Омск

Зерновоз заблокировал автодвижение из Новосибирска в Омск. Фото: АСТ-54 Black

Перевернувшийся грузовой автомобиль Volvo, заблокировал движение транспорта в направлении Омска. ДТП произошло 8 сентября в поселке Коченево.

- Сегодня около 11:00 у грузового автомобиля, двигающегося в направлении города Новосибирска, лопнуло колесо. Произошло опрокидывание и наезд на ограждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Дорогу засыпало тоннами зерна. Движение в сторону Омска пришлось организовывать по обочине.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель зерновоза не пострадал.

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