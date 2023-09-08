Новосибирский психолог рассказала, почему стало модно ходить к психотерапевтам. Фото: «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области»

Новосибирский психолог Анна Бердникова в беседе с изданием «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» рассказала, почему сегодня стало модно ходить к психологам.

- Сегодня посещать психолога очень модно: люди даже иногда «меряются» своими психологами. Кто-то годами ходит на терапию. Вероятно, окружение не дает возможности такого общения, - чтобы тебя просто выслушали и задали вопросы, которые позволяют углубиться в тему и обратить внимание на то, что не вписывается в общую картину, - рассказывает Анна Бердникова.

По ее словам, в какой-то момент человек становится зависимым. Он начинает собирать все события, произошедшие с ним за неделю, чтобы обсудить на сеансе.

В основном, клиентами психологов становятся люди 30-40 лет.

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