Съедает ботву как пожар: агроном предупредила о возможной гибели картофеля в Новосибирске

Агроном предупредила о возможной гибели картофеля в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Агроном Людмила Шубина предупредила о возможной гибели урожая картофеля в Новосибирске. Причиной стали дожди, обрушившиеся на город.

- Я думаю, что поражение будет довольно серьезным. Около 50% урожая. Исключением станут те сорта картофеля, которые убрали до 20 августа, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.

Влажный август позволил лучше распространится фитофторозу - грибковой болезни пасленовых.

- Пожухшая ботва сейчас не обозначает спелость плодов. Она показывает, что листья были повреждены фитофторозом. Заболевание начинается на нижних листьях картофеля, поднимается вверх и как пожар съедает всю ботву. Лист падает на землю и поражает клубни, - объяснила КП-Новосибирск агроном.

Людмила Шубина призвала просушить выкопанный картофель в сухом помещении в течение 10 дней. За это время на плодах, зараженных фитофторозом, появятся пятна. Такую картошку есть нельзя, ее необходимо утилизировать.

Агроном также отметила, что больше всего будет поражен урожай, выросший в «жирной» почве, например, в черноземе.

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