Ненадолго потеплеет: в Новосибирске в субботу придет солнечная погода

В новосибирске будут теплые выходные. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 9 сентября, в Новосибирске станет теплее. Ночью синоптики обещают +8...+10 градусов, в пригороде +5...+7. Днем будет +17…+19 градусов.

— Ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В остальных районах области обстановка будет очень неоднородная. В целом температура ночью достигнет +2…+7 градусов, при облачности она повысится до +12, но в северных районах ожидаются и заморозки до -2. Днем же будет до +16…+21, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

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