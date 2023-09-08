Вирусолог рассказал, ждет ли Новосибирскую области новая волна коронавируса

Необходимости в массовой вакцинации сейчас нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов пояснил, может ли Новосибирскую область ждать новая волна коронавируса. Согласно данным портала «Стопкоронавирус. РФ», за неделю с 28 августа по 3 сентября в регионе было выявлено 43 случая заболевания, 7 человек госпитализировали.

— Сейчас заболеваемость коронавирусом — это уже не сезонность, а скорее ритмичность, не связанная со штаммами. То есть, заболеваемость проходит определенный цикл, скажем, в несколько месяцев, где есть подъем и спад. Поэтому с частотой в три-четыре месяца рост фиксируется по всему миру, что мы и наблюдаем сейчас, — пояснил КП-Новосибирск вирусолог.

Ученый также пояснил, что сейчас коронавирус приобрел характер простудного заболевания и необходимости в принятии мер, наподобие массовой вакцинации нет.

— Рекомендации по вакцинации остаются в силе для определенных категорий граждан: людей старше 70 лет, имеющих тяжелые формы диабета или иммундефицитные заболевания, — добавил Александр Чепурнов.

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