В Новосибирске отремонтируют три 60-летних дома на улице Ватутина.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске отремонтируют фасады трех 60-летних домов на улице Ватутина. Капитальный ремонт затронет многоэтажки № 53, 55 и 75.
- Внутренние работы выполнены, в этом году приступили к ремонту фасадов. Мы стремимся, чтобы все этапы были согласованы с собственниками квартир. В частности, жители выбрали цвет фасада, - рассказал мэр города Анатолий Локоть.
Ранее в домах отремонтировали крышу, водопровод, канализацию, систему электроснабжения и подвалы. Теперь пришло время изменить внешний облик зданий.
Всего в 2023 году в Новосибирске капитально отремонтируют 430 домов. Из них 238 объектов уже готовы, еще 201 - в работе.
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