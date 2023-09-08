В Новосибирске отремонтируют три 60-летних дома на улице Ватутина. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске отремонтируют фасады трех 60-летних домов на улице Ватутина. Капитальный ремонт затронет многоэтажки № 53, 55 и 75.

- Внутренние работы выполнены, в этом году приступили к ремонту фасадов. Мы стремимся, чтобы все этапы были согласованы с собственниками квартир. В частности, жители выбрали цвет фасада, - рассказал мэр города Анатолий Локоть.

Ранее в домах отремонтировали крышу, водопровод, канализацию, систему электроснабжения и подвалы. Теперь пришло время изменить внешний облик зданий.

Всего в 2023 году в Новосибирске капитально отремонтируют 430 домов. Из них 238 объектов уже готовы, еще 201 - в работе.

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