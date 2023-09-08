В Новосибирске полицейским пришлось заносить в отдел полуголого дебошира

Полицейские доставили дебошира в отдел.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В пятницу, 8 сентября, в отдел полиции Кировского района Новосибирска доставили полуголого дебошира. Мужчина вел себя неадекватно, рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.
В полицию позвонила родственница мужчины. Сибирячка заявила, что тот невменяем, и ей требуется помощь.
− На место выехали сотрудники полиции. Мужчину доставили в отдел, где с ним была проведена профилактическая беседа, − сообщили КП-Новосибирск в МВД.
В полиции добавили, что ранее сообщений о неадекватном поведении сибиряка не поступало.
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