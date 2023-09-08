В Новосибирске полицейским пришлось заносить в отдел полуголого дебошира

Полицейские доставили дебошира в отдел. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 8 сентября, в отдел полиции Кировского района Новосибирска доставили полуголого дебошира. Мужчина вел себя неадекватно, рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

В полицию позвонила родственница мужчины. Сибирячка заявила, что тот невменяем, и ей требуется помощь.

− На место выехали сотрудники полиции. Мужчину доставили в отдел, где с ним была проведена профилактическая беседа, − сообщили КП-Новосибирск в МВД.

В полиции добавили, что ранее сообщений о неадекватном поведении сибиряка не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber