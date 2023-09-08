В Барнауле спасатели вытащили из колодца двух бродячих собак. Фото: УГОЧС и ПБ Алтайского края

В Барнауле спасатели УГОЧС и ПБ Алтайского края спасли двух бродячих собак, угодивших в колодец. Об этом сообщает издание «Amic».

Происшествие случилось на улице Трактовой. Две собаки оказались на дне колодца. Не сумев выбраться самостоятельно, животные начали скулить. «Плач» услышали местные жители и вызвали дежурных спасателей.

Специалисты спустились в колодец и подняли собак. По сообщению пресс-службы управления, животные не пострадали.

Колодец закрыли крышкой и передали информацию в контролирующие органы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber