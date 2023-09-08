В Барнауле пропала 12-летняя школьница в полосатой кофте

В Барнауле ищут 12-летнюю пропавшую школьницу. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Алтайского края

В Барнауле ищут 12-летнюю школьницу Алину Канцерову. Ориентировку опубликовали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Алтайского края.

Девочка ушла из дома 7 сентября, пишет «Толк». С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы школьницы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Была одета в темно-синюю куртку, черно-белую кофту в полоску, черные брюки и черные туфли. С собой у нее была черная сумка.

Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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