Попросила позвонить: в Новосибирске ищут девушку, пытавшуюся перевести деньги с чужого телефона

Девушка была одета в белую куртку и голубые джинсы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по НСО
В Первомайском районе Новосибирска ищут 35-летнюю девушку, подозреваемую в краже. Инцидент произошел в продуктовом магазине.
-4 сентября подозреваемая, находясь в одном из магазинов на улице Заречной, под предлогом позвонить знакомому, попросила телефон у продавца, а сама попыталась перевести деньги с ее банковского счета, - сообщили в региональном ГУ МВД.
Девушка была одета в белую куртку и голубые джинсы. Ее рост около 165-170 сантиметров.
Всех, кто знает местонахождение подозреваемой или видел ее, просьба сообщить по телефонам 8-383-232-18-05; 8-999-462-97-87.
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