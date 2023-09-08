«Истек срок давности»: в Новосибирске закрыли уголовное дело о смерти 10-летней девочки в больнице

Александр Бастрыкин взял на контроль историю со смертью 10-летней девочки в новосибирской больнице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль историю со смертью 10-летней девочки в новосибирской больнице.

— В СК России обратилась жительница Новосибирска, чья 10-летняя дочь скончалась в больнице в областном центре в 2019 году в результате ненадлежащего оказания ей медпомощи. Сейчас следственные органы отказывают потерпевшей в компенсации процессуальных издержек, несмотря на имеющееся решение суда, — сообщили в СКР.

В Следственном комитете по Новосибирской области по данному факту расследовалось уголовное дело, но в мае 2022 года его прекратили за сроком давности уголовного преследования.

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