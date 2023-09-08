«Вяжу только с нужным настроем»: бывшая секретарь из Новосибирска создает свитера для животных

Необычным делом сибирячка занимается уже несколько лет. Фото: предоставлено Татьяной Дейс

Жительница Новосибирска Татьяна Дейс бросила работу в офисе, чтобы с головой погрузиться в хобби. Теперь бывшая секретарь вяжет милые свитера для кошек и собак.

Необычным делом сибирячка занимается уже несколько лет. Татьяна призналась, что с детства умела вязать, однако превратить свои умения в дело всей жизни она решила только во взрослом возрасте.

Первые свитера мастерица связала для своих питомцев. Потом начала получать заказы от друзей и знакомых. Всех умиляло, как кофточки сидят на четвероногих, пишет «Сибкрай».

− Свои изделия я очень люблю. Вяжу только с нужным настроем, затем стираю, сушу. Использую качественную пряжу, в основном детскую, она очень мягкая и гипоаллергенная, − рассказала Татьяна Дейс.

Ведь важно, чтобы питомцам было комфортно, а тем, кто их держит на руках – тактильно приятно.

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