Подделывали документы и брали на работу: в Новосибирской области задержали банду, незаконно устраивавшую в стране мигрантов

В Новосибирской области возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Члены группы занимались оформлением незаконных мигрантов на территории РФ.

— Состояла группа из мужчин-уроженцев средней Азии. Роли в группе были четко распределены. Они подыскивали иностранцев, которым нужны были фиктивные документа, чтобы жить в России, организовывали сдачу экзамена по владению русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также выступали в роли принимающей стороны и работодателей, — сообщили в областном Следственном комитете.

Во время обысков у них нашли оборудование, электронные носители информации и пакеты поддельных документов.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

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