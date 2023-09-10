«Успели вытащить»: в Новосибирске собака-поводырь провалилась в яму во время прогулки

Яма образовалась после потопа. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске собака-поводырь провалилась в яму во время выгула. Об этом КП-Новосибирск рассказала Светлана Мурийко, владелица пса.

- У нас на Юго-Западном жилмассиве недалеко от дома на улице Троллейной 152/1 одно единственное поле для выгула собак. С обеих сторон по три канализационных люка. В марте это поле затопило, и потом образовалась яма, - рассказала КП-Новосибирск Светлана. – Мой пес Харлей провалился туда во время прогулки, но его успели вытащить, доставали мужчины.

По словам Светланы, яма растет с каждым днем. Владельцы собак обращались везде. Ее засыпали, но это не помогло.

- Туда провалился мой пес, еще были случаи с другими собаками. А если люди провалятся, то что будет тогда? – говорит сибирячка.

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