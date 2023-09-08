В Новосибирске сносят здание ресторана Sabai bar в Первомайском сквере

Здание ресторана Sabai bar сносят в Первомайском сквере Новосибирска. Фото: Евгения ГУСЕВА

Здание ресторана Sabai bar сносят в Первомайском сквере. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии города.

К слову, постройка признана незаконной. На место выехал мэр Анатолий Локоть − он проконтролировал ход работ на участке.

− Заканчивается разборка нестационарного объекта. Почему мы его так называем? Выяснилось, что арендатор залил фундамент, и это теперь доставляет проблемы. Снос производится в соответствии с решением суда, − подчеркнул глава Новосибирска.

Анатолий Локоть отметил, что собственник отказался своими силами сносить постройку. После завершения работ мэрия планирует взыскать с него затраченные средства.

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