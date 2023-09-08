В Новосибирске ищут голубоглазого мужчину в камуфляже. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО»

В Ленинском районе Новосибирска ищут 40-летнего Бочанцева Владимира Владимировича. Его местонахождение неизвестно с 4 сентября.

- Владимир Владимирович имеет худощавое телосложение, рост 174 сантиметра. Волосы светло-русые, глаза светло-голубые. В день исчезновения был одет в зеленые камуфляжные куртку и штаны, бежевый свитшот, черные с красным кроссовки, - сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Владимир Владимирович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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