В Новосибирской области гордятся проектами и инициативами региональной молодёжи. Фото: правительство НСО.

Участников форума молодежи Новосибирской области «PROрегион» поприветствовал губернатор региона Андрей Травников. Он оценил результаты кейс-чемпионата, а также пообщался с участниками Всероссийского конкурса грантов.

– Молодежи Новосибирской области есть чем гордиться. У нас один из сильнейших в стране студенческих отрядов, одно из самых мощных и многочисленных волонтерских движений. Мы первые в стране запустили грантовую программу не только для некоммерческих объединений и юридических лиц, но и для отдельных людей, «Со мной регион успешнее». В этой программе наибольшую активность проявляет молодежь. Мы одни из первых, в прошлом году, в рамках PROрегиона запустили форумную грантовую программу, в этом году на PROрегионе проходит федеральная грантовая программа Росмолодежи, в рамках форума проходит региональная грантовая программа, которую мы продолжаем поддерживать. Точно есть чем гордиться, и можно двигаться вперед, начинать структурировать, объединять многие направления молодежной деятельности, – сказал Андрей Травников.

Губернатор отметил, что ценность волонтерской деятельности в том, что люди, которым нужна помощь, получают ее. А так, которые готовые ее оказать, вовлечены в это.

– Не так важно добиться максимального количества участников, самое главное, чтобы вы всегда знали, что вы реализуете свой проект для того, чтобы увлечь единомышленников, – добавил глава региона.

Тема форума молодежи Новосибирской области «PROрегион» 2023 года – инклюзивные сообщества. Его цель – создание среды обучения и обмена опытом, которая позволит участникам определить векторы повышения инклюзивности сообществ, лидерами и участниками которых они являются.

В работе форума, проходящего на площадке Образовательного парка им. Олега Кошевого, принимают участие 250 молодых людей из Новосибирской области и соседних регионов России.

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