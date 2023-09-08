В Алтае дайверы оценили уровень воздействия человека на подводный мир. Фото: издание «Толк»

Сотрудники института водных и экологических проблем СО РАН вместе с дайверами Алтайского заповедника совершили экспедицию к озерам Улаганского плато, сообщает издание «Толк».

Дайверы обследовали подводную растительность высокогорных озер Улаганского плато. Для изучения водных растений специалисты использовали специальные подводные камеры и аэросъемку с беспилотников.

Анализ проводился для оценки уровня воздействия человека на водную среду.

Прежде всего внимание уделили территориям, на которых строят новые базы отдыха. Выяснилось, что водные растения являются показателем состояния внешнего мира.

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