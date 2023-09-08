Задержана группа, организовавшая в Новосибирске незаконное пребывание мигрантов. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске задержали группировку, организовывавшую в городе незаконное пребывание мигрантов. На злоумышленников возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

– Органами предварительного следствия во взаимодействии с сотрудниками полиции установлена организованная группа, сформированная по этническому принципу, осуществлявшая на территории города Новосибирска и Новосибирской области с февраля по июль 2023 года деятельность по организации незаконного пребывания граждан, прибывающих из стран ближнего зарубежья законными и незаконными путями на территорию РФ, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

В организованную группу входили уроженцы средне Азии. У каждого из злоумышленников была своя роль. Кто-то подыскивал мигрантов, нуждающихся в поддельных документах, необходимых для пребывания в России. Кто-то организовывал сдачу экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства. Кто-то выступал в роди принимающей стороны и работодателей.

У фигурантов прошли обыски. В ходе них нашли и изъяли оборудование, электронные носители информации, пакеты документов. Все то, что имеет значение для расследование уголовного дела.

Подозреваемых задержали и отправили в СИЗО.

В СК продолжают мероприятия, направленные на сбор доказательств по делу.

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