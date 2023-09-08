В Новосибирске предотвратили поножовщину

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В 5.58 сигнал тревожной кнопки поступил из букмекерского клуба на улице Кошурникова. В помещение дважды пытался попасть мужчина в состоянии алкогольного опьянения. И если первый раз его уговорили покинуть заведение с миром, то во второй раз хулиган объявился на пороге уже с ножом в руках. Недовольный отказом пропустить его мужчина пытался провоцировать охранника выйти на улицу и поговорить один на один. Увидев, что охранник нажал тревожную кнопку, дебошир успокоился и удалился.

Другой, более опасный инцидент с угрозой применения холодного оружия произошел в круглосуточном баре на привокзальной площади Новосибирска в 4.46. Компания из четырех молодых людей и двух девушек устроила перепалку с другими посетителями заведения. Градус выяснения отношений предельно вырос, когда один из мужчин, угрожая ножом, прокричал своим оппонентам: «Да я вас тут всех порежу!» Прибывшие на место происшествия бойцы ГБР-75 ГВАРДИИ не дали опасному конфликту перерасти в поножовщину: вся шумная компашка была незамедлительно выведена на улицу. После объяснения с «гвардейцами» мужчины быстро успокоились, а вот девушки, наоборот, распалились. Подруга главного зачинщика ссоры настойчиво потребовала от бойцов ГБР вернуть всю компанию в бар для продолжения банкета, а когда получила отказ, напала на служебный автомобиль ГВАРДИИ. Пьяные дебоширы были переданы сотрудникам Росгвардии.

В 0.10 еще одну пьяную выходку пресек экипаж ГБР-11 Агентства Безопасности в поликлинике Кировского района. Желая любой ценой проникнуть в уже закрытое медицинское учреждение, неадекватный мужчина разбил стекло входной двери регистратуры. Другого ущерба нарушитель нанести не успел, потому что был обезврежен и передан сотрудникам полиции.