Председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив проголосовал на выборах губернатора

Спикер Законодательного Собрания НСО пришел на избирательный участок в числе первых. Фото: Заксобрание НСО

В пятницу, 8 сентября, в Новосибирской области стартовал первый день выборов губернатора. Свой голос уже оставил председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.

Спикер Законодательного Собрания НСО пришел на избирательный участок в числе первых. На личном примере он продемонстрировал активную гражданскую позицию.

− Уверен, что в сегодняшней ситуации – непростой ситуации! – это наш долг, наша обязанность: прийти проголосовать и поддержать нашего кандидата. Показать всему миру, что мы одно целое – одна область, одна страна, одно государство, − подчеркнул Андрей Шимкив.

По его мнению, в этом году явка избирателей на выборах превысит показатели 2018 года. Однако прогнозы пока делать сложно, считает председатель Заксобрания. Ведь еще предстоит проанализировать результаты электронного голосования.

Напомним, выборы в Новосибирской области продлятся три дня – 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера.

Впервые в этом году применяется практика дистанционного электронного голосования. Оставить свой голос можно на портале «Госуслуг». Данной опцией как раз воспользовался депутат Законодательного Собрания Валерий Ильенко.

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