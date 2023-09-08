Боец Александр Юмобаев из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации. Фото: администрация Венгеровского района

В Венгеровском районе Новосибирской области простятся с 33-летним Александром Юмобаевым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация района.

Александр Юмобаев погиб 23 июня 2023 года при выполнении боевых задач спецоперации на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.

Прощание с бойцом состоится 10 сентября с 11:00 до 14:00 в спорткомплексе «Темп» в селе Венгерово. Траурный митинг запланирован на 13:30.

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