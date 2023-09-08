В Новосибирске откроют для движения участок Советского шоссе.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирске откроют для движения участок Советского шоссе. С 15 сентября автолюбителям будут доступны четыре полосы дороги между улицами Мира и Петухова.
На шоссе идет ремонт сразу трех путепроводов.
- Сейчас завершены работы на половине проезжей части. Выполнен демонтаж старого покрытия, уложен выравнивающий слой из цементобетона, демонтированы старые деформационные швы, устроена гидроизоляция и уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированы перильное и барьерное ограждения, - сообщает «Гормост».
Подрядчик приступил к работам на второй стороне дороги. После укладки двух слоев асфальта на участке запустят движение транспорта.
Ремонт шоссе завершится в октябре.
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